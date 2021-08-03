В Киеве обезврежена преступная группа, на счету которой 150 нападений на иностранных граждан

03 августа 2021 | 08:52

В ночь на 1 августа столичные правоохранители обезвредили преступную группу, участники которой совершали разбойные нападения на иностранцев на территории Киева. Был задержан организатор группы – уроженец России, который находился в розыске Интерпола за финансовые махинации.

По данным прокуратуры, группа лиц, действуя на территории 3-х развлекательных заведений расположенных в центре столицы, совершали нападения на иностранцев и силой отбирали деньги и ценности.

В частности, иностранцам предоставлялись чеки для оплаты с перечнем заказов и их стоимости, которые в 5 -10 раз превышали реальную сумму заказа.

В ночь на 1 августа в ходе совместных скоординированных мероприятий Печерской окружной прокуратуры, столичной полиции и Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины лица, причастные к этим нападениям, были задержали “на горячем”.

В настоящее время 10 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса. В том числе сообщено о подозрении работнику патрульной полиции, который в преступной схеме выполнял роль водителя.

“В ходе спецоперации были задержаны организатор группы – уроженец РФ, гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана”, – сказано в сообщении. Сейчас решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.