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В Киеве обезврежена преступная группа, на счету которой 150 нападений на иностранных граждан

03 августа 2021 | 08:52

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В ночь на 1 августа столичные правоохранители обезвредили преступную группу, участники которой совершали разбойные нападения на иностранцев на территории Киева. Был задержан организатор группы – уроженец России, который находился в розыске Интерпола за финансовые махинации.


По данным прокуратуры, группа лиц, действуя на территории 3-х развлекательных заведений расположенных в центре столицы, совершали нападения на иностранцев и силой отбирали деньги и ценности. 

В частности, иностранцам предоставлялись чеки для оплаты с перечнем заказов и их стоимости, которые в 5 -10 раз превышали реальную сумму заказа. 

В ночь на 1 августа в ходе совместных скоординированных мероприятий Печерской окружной прокуратуры, столичной полиции и Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины лица, причастные к этим нападениям, были задержали “на горячем”.

В настоящее время 10 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса. В том числе сообщено о подозрении работнику патрульной полиции, который в преступной схеме выполнял роль водителя.

“В ходе спецоперации были задержаны организатор группы – уроженец РФ, гражданин Израиля, который находится в розыске Интерпола за финансовые махинации, а также граждане Украины и Азербайджана”, – сказано в сообщении. Сейчас решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

 



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