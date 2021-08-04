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Российские театры проверят на соответствие стратегии нацбезопасности

04 августа 2021 | 11:43

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В России репертуар театров будет проверен на соответствие стратегии нацбезопасности. Об этом заявил глава общественного совета при министерстве культуры РФ Михаил Лермонтов.


Как объяснил Лермонтов, репертуары будут проверены в части соответствия недавно утвержденной президентом России Владимиром Путиным "стратегии национальной безопасности", в которой есть раздел, касающийся "сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических". По словам представителя Минкульта, общественные структуры должны взять на себя роль общественных контролеров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы в указе президента.



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