Российские театры проверят на соответствие стратегии нацбезопасности

04 августа 2021 | 11:43

В России репертуар театров будет проверен на соответствие стратегии нацбезопасности. Об этом заявил глава общественного совета при министерстве культуры РФ Михаил Лермонтов.

Как объяснил Лермонтов, репертуары будут проверены в части соответствия недавно утвержденной президентом России Владимиром Путиным "стратегии национальной безопасности", в которой есть раздел, касающийся "сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических". По словам представителя Минкульта, общественные структуры должны взять на себя роль общественных контролеров соответствия информационной среды тем параметрам, которые заданы в указе президента.