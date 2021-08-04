ТЕМА

горит крупнейшая в мире свалка автопокрышек

04 августа 2021 | 11:52

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На свалке, расположенной возле города Сулабия, находится около 52 млн использованных шин.


3 августа в Кувейте на самой большой в мире свалке автомобильных покрышек, общая площадь которой составляет 600 тысяч квадратных метров, разразился огромный пожар.

Как сообщают "Вести", крупнейшая в мире свалка шин находится в возле города Сулабия в Кувейте. На ней находится около 52 млн использованных покрышек.



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