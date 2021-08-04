горит крупнейшая в мире свалка автопокрышек

В Перу ну очень популярен женский футбол

Как сообщают "Вести" , крупнейшая в мире свалка шин находится в возле города Сулабия в Кувейте. На ней находится около 52 млн использованных покрышек.

3 августа в Кувейте на самой большой в мире свалке автомобильных покрышек, общая площадь которой составляет 600 тысяч квадратных метров, разразился огромный пожар.