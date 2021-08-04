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горит крупнейшая в мире свалка автопокрышек
04 августа 2021 | 11:52
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На свалке, расположенной возле города Сулабия, находится около 52 млн использованных шин.
3 августа в Кувейте на самой большой в мире свалке автомобильных покрышек, общая площадь которой составляет 600 тысяч квадратных метров, разразился огромный пожар.
Как сообщают "Вести", крупнейшая в мире свалка шин находится в возле города Сулабия в Кувейте. На ней находится около 52 млн использованных покрышек.
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