ТЕМА

Мустафа Наем стал замминистра

04 августа 2021 | 14:58

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Бывший заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафу Найема, который в июне стал советником министра инфраструктуры в среду, 4 августа, был назначен заместителем министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.


Такое заседание приняло украинское правительство на сегодняшнем заседании.

Напомним, в конце апреля Мустафа Найем покинул "Укроборонпром", отработав на должности заместителя генерального директора чуть больше года.

По его словам, эту должность сократили, ничего не объяснив, и для него это стало неожиданностью. В то же время, из уважения к команде он стал комментировать ситуацию за исключением одной публикации в соцсети. Между тем, всего за четыре месяца в "Укроборонмпроме" Найем заработал более трех миллионов. Также он в ноябре 2020 году получил новую должность в концерне и стал директором по активам.



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