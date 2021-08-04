Близкому к "Боцману" заместителю погибшего Шишова запретили въезд в Украину

04 августа 2021 | 14:58

Родиону Батулину, заместителю главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого недавно нашли повешенным, запретили въезжать в Украину, куда он возвращался из Евросоюза. Об этом сообщает "БДУ" в своем Телеграм-канале в среду, 4 августа.

"Сегодня утром, на пограничном пункте "Устилуг", заместитель главы БДУ Родион Батулин был уведомлен о запрете на въезд в Украину сроком на 3 года. Основания запрета пограничникам не известны. Ссылаются на "секретность" СБУ", - сказано в сообщении.

Ранее, в июле, Родион поехал на территорию Евросоюза, чтобы решить ряд вопросов с документами. После смерти Шишова он выехал в Киев, на границе с Украиной ему сообщили, что въезд для него запрещен.

Отметим, что Родион Батулин считается близким к одному из лидеров ультраправой партии "Нацкорпус" Сергею Коротких (Боцману).