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Из Беларуси в Киев сбежал тренер гандбольного клуба из Минска
04 августа 2021 | 15:00
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Еще один белорусский спортивный деятель решил уехать из республики. Тренер гандбольного клуба "Витязь" (Минск), активист Независимой ассоциации спортсменов Константин Яковлев уже второй день находится в Киеве. Об этом Яковлев рассказал в сюжете "Украина 24" в среду, 4 августа.
Свое решение покинуть Беларусь он объяснил тем, что он уже сидел в тюрьме и на него оказывалось давление и угрожали инкриминировать уголовную ответственность и есть "указка сверху" разобраться с ним.
"Только за то, что я активно выражал свою гражданскую позицию, то есть у нас человек может сидеть в тюрьме. В частности я сидел в тюрьме 15 суток за то, что хотел провести открытую тренировку", - рассказал тренер.
По его словам, правоохранительные органы Беларуси решили, что открытая тренировка - это политическое собрание. Украину же он выбрал потому, что ему нравится эта страна, здесь много белорусов и нет языкового барьера. Яковлев считает, что тут ему будет легче адаптироваться, нежели в в Польше или Германии.
Ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской он назвал "очередным дном белорусского спорта".
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