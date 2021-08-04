Из Беларуси в Киев сбежал тренер гандбольного клуба из Минска

04 августа 2021 | 15:00

Еще один белорусский спортивный деятель решил уехать из республики. Тренер гандбольного клуба "Витязь" (Минск), активист Независимой ассоциации спортсменов Константин Яковлев уже второй день находится в Киеве. Об этом Яковлев рассказал в сюжете "Украина 24" в среду, 4 августа.

Свое решение покинуть Беларусь он объяснил тем, что он уже сидел в тюрьме и на него оказывалось давление и угрожали инкриминировать уголовную ответственность и есть "указка сверху" разобраться с ним.

"Только за то, что я активно выражал свою гражданскую позицию, то есть у нас человек может сидеть в тюрьме. В частности я сидел в тюрьме 15 суток за то, что хотел провести открытую тренировку", - рассказал тренер.

По его словам, правоохранительные органы Беларуси решили, что открытая тренировка - это политическое собрание. Украину же он выбрал потому, что ему нравится эта страна, здесь много белорусов и нет языкового барьера. Яковлев считает, что тут ему будет легче адаптироваться, нежели в в Польше или Германии.

Ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской он назвал "очередным дном белорусского спорта".