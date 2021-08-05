В озері на Арабатській стрілці виявили крокодила

05 августа 2021 | 12:03

Наразі територію охороняють шість поліцейських.

На Арабатській стрілці в Херсонській області в одній з водойм, що утворилася на місці, де у свій час видобували пісок, виявили крокодила.

Про це повідомив заступник начальника відділу комунікації обласної поліції Віталій Байдаров, передає Укрінформ.

"Так, це правда. Надійшла інформація від місцевих органів влади про те, що двоє відпочивальників повідомили, що вони бачили крокодила у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру", - розповів Байдаров.

За його словами, місце, де бачили крокодила – озеро, що заросло очеретом. Як зазначив Байдаров, свідки розповіли, що коли вони помітили крокодила, той їв качку.

Правоохоронці оглянули озеро і виявили, що з води стирчить морда крокодила. Довжина тварини – близько півтора метра.

Наразі територію охороняють шість поліцейських. Місцева влада та правоохоронці вирішують, яким чином діяти далі, як піймати тварину. Також поки ніхто не заявив про те, що у нього пропав крокодил, додав Байдаров.