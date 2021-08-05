|
В озері на Арабатській стрілці виявили крокодила
05 августа 2021 | 12:03
распечатать комментарии [0] добавить в
Наразі територію охороняють шість поліцейських.
На Арабатській стрілці в Херсонській області в одній з водойм, що утворилася на місці, де у свій час видобували пісок, виявили крокодила.
Про це повідомив заступник начальника відділу комунікації обласної поліції Віталій Байдаров, передає Укрінформ.
"Так, це правда. Надійшла інформація від місцевих органів влади про те, що двоє відпочивальників повідомили, що вони бачили крокодила у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру", - розповів Байдаров.
За його словами, місце, де бачили крокодила – озеро, що заросло очеретом. Як зазначив Байдаров, свідки розповіли, що коли вони помітили крокодила, той їв качку.
Правоохоронці оглянули озеро і виявили, що з води стирчить морда крокодила. Довжина тварини – близько півтора метра.
Наразі територію охороняють шість поліцейських. Місцева влада та правоохоронці вирішують, яким чином діяти далі, як піймати тварину. Також поки ніхто не заявив про те, що у нього пропав крокодил, додав Байдаров.
также читайте
[04.08.2021]
[03.08.2021]
[03.08.2021]
|
по теме
Спецназ СБУ ограбил музей в Тюмени
05. 08. 2021 | 11:16
Спецназ ФСБ под угрозой оружия ограбил тюменский Музей частных коллекций по наводке сотрудников государственного музея. Похищены около двух тысяч музейных экспонатов, включая предметы из драгоценных металлов.
Співачка Ріанна стала мільярдеркою
05. 08. 2021 | 09:03
Наразі багатшою за Ріанну у шоу-бізнесі є лише телеведуча Опрі Вінфрі.
Из Беларуси в Киев сбежал тренер гандбольного клуба из Минска
04. 08. 2021 | 15:00
Еще один белорусский спортивный деятель решил уехать из республики. Тренер гандбольного клуба "Витязь" (Минск), активист Независимой ассоциации спортсменов Константин Яковлев уже второй день находится в Киеве. Об этом Яковлев рассказал в сюжете "Украина 24" в среду, 4 августа.
Близкому к "Боцману" заместителю погибшего Шишова запретили въезд в Украину
04. 08. 2021 | 14:58
Родиону Батулину, заместителю главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова, которого недавно нашли повешенным, запретили въезжать в Украину, куда он возвращался из Евросоюза. Об этом сообщает "БДУ" в своем Телеграм-канале в среду, 4 августа.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»