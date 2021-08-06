Укранская олимпийка заявила, что ей стыдно за страну

"Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них (соперниц, — "ДС") работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии. Фемке – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется, не скажу, что она лежит и ничего не делает. Но я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход – это немножко может объяснить место (место Рыжиковой по итогам забега, — "ДС"). Никого не обвиняю, это правда жизни такова", – сказала бегунья.