ТЕМА

Укранская олимпийка заявила, что ей стыдно за страну

06 августа 2021 | 09:03

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Украинская бегунья Анна Рыжикова заявила, что ей "стыдно за страну", в которой плохо готовят спортсменов, и и привела в пример свою коллегу из Нидерландов Фемке Бол, с которой работает команда профессионалов.


 

Об этом она сказала изданию "Суспильне Спорт", передает "ДС".

Рыжикова заняла пятое место на дистанции 400 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио, а упомянутая ею спортсменка – третье. По словам украинки, ее спортсменку готовили лучше.

"Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них (соперниц, — "ДС") работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии. Фемке – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется, не скажу, что она лежит и ничего не делает. Но я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход – это немножко может объяснить место (место Рыжиковой по итогам забега, — "ДС"). Никого не обвиняю, это правда жизни такова", – сказала бегунья.

Отметим, что Рыжикова и другая украинка Виктория Ткачук финишировали на пятом и шестом местах соответственно в историческом для нашей страны финале – впервые в истории две наших соотечественницы дошли до решающего этапа соревнований в этой дисциплине. Американка Сидни Маклафлин побила мировой рекорд по результатам забега.



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