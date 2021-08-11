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У Німеччині скасовують безкоштовне тестування на COVID-19 для тих, хто відмовився від щеплення

11 августа 2021 | 08:30

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"Оскільки всі громадяни могли вже отримати щеплення, держава закінчує брати на себе витрати на тести".


У Німеччині з 11 жовтня скасовують безкоштовні тести на коронавірус для тих, хто міг зробити щеплення, але з якихось міркувань не став цього робити.

Відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання глав регіонів і канцлера Ангели Меркель, передає “Інтерфакс-Україна”.

"Безкоштовні тести для громадян внесли важливий вклад з тим, щоб перервати третю хвилю пандемії коронавируса SARS-CoV2 в Німеччині і дали громадянам додаткової впевненості в повсякденному житті. Оскільки всі громадяни могли вже отримати щеплення, держава закінчує брати на себе витрати на тести з 11 жовтня 2021 року", - йдеться у документі.

Для громадян, які з яких-небудь причин не могли зробити щеплення (вагітні, діти і підлітки до 18 років) можливість безкоштовного тесту як і раніше збережеться.

Нагадаємо, у Франції 9 серпня набули чинності ковід-паспорти з підтвердженням повного курсу вакцинації, негативного тесту чи одужання від хвороби. Наявність таких сертифікатів обов'язкова для відвідування закладів громадського харчування і поїздок у поїздах.



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