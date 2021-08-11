Одесит склав заповіт на користь судді, щоб заявити їй відвід

11 августа 2021 | 12:57

Кмітливому відповідачу може загрожувати кримінальна відповідальність.

Суддя Київського районного суду Одеси Ірина Огренич поскаржилась на відповідача в одній зі справ, яку вона розглядає. Він заповів їй частину свого майна, щоб мати привід заявити їй відвід.

Про це повідомила Вища рада правосуддя.

"Відповідач склав заповіт на частку домоволодіння на користь судді, на підставі чого заявив їй відвід. Огренич зауважила, що заповіт був складений відповідачем за кілька днів до подання ним заяви про відвід судді від розгляду справи. На думку Огренич, у такий спосіб відповідач хотів вплинути на неї як на головуючого суддю у вказаній справі", - йдеться в повідомленні.

Вища рада правосуддя вважає, що такі обставини створюють загрозу суддівській незалежності, бо можуть бути способом впливу на суд, і попросила Офіс генерального прокурора відкрити кримінальне провадження за ч.1 ст.376 Кримінального кодексу - втручання в діяльність судових органів.

Нагадаємо, що підставою для відводу судді в цивільному процесі є родинний зв'язок з учасниками процесу; участь судді у справі в іншій ролі (свідка, експерта тощо); пряма чи побічна заінтересованість у результаті розгляду справи; порушення порядку визначення судді для розгляду справи; інші обставини, що викликають сумнів у неупередженості або об’єктивності судді.