Вероятно столичную полицию возглавит ставленник Ермака

11 августа 2021 | 12:56

Преемником генерала полиции Андрея Крищенко на посту начальника Главного управления национальной полиции в Киеве, вероятнее всего, станет полковник полиции Иван Выговский. Об этом "Вестям" сказал источник в МВД,

"Были разные кандидатуры, кто заменит в Киеве Крищенко. Глава МВД Денис Монастырский предлагал свои варианты, Банковая – свои. Но победила креатура главы Офиса президента Андрея Ермака – Иван Выговский", - сказал источник. По его словам, Выговский приступит к работе после Дня Независимости

Полковник полиции Иван Выговский на данный момент возглавляет полицию в Полтавской области. До этого он возглавлял следственное управление и был заместителем начальника полиции в Николаевской области.

Ивану Выговскому 41 год, он родился на Житомирщине. Службу в органах внутренних дел начал в 1999 году с должности следователя Очаковского райотдела милиции. В 2003 году окончил Национальный университет внутренних дел Украины.

С 2015 по 2016 год возглавлял Очаковский отдел полиции ГУНП в Николаевской области. С 2016 занимал должность замначальника Главного управления — начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области. 14 февраля 2020 года назначен на должность начальника полиции Полтавской области.