Готов ли Маск к 5G: шансы Starlink в Украине

Как начинался проект Starlink

В далеком 2014 году американский миллиардер южноафриканского происхождения Илон Маск заявил, что покроет всю планету глобальной спутниковой интернет-сетью. Так появился проект под названием Starlink.

К середине 2021 года на орбите кружится почти 1700 спутников данной сети, всего же у SpaceX есть разрешение на 42 тысячи спутников (впрочем, не факт, что все они понадобятся).

В конце июня президентка и операционная директорка компании SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что уже к сентябрю 2021 года существующая группировка Starlink обеспечит бесперебойное глобальное интернет-покрытие всей поверхности планеты. Сам Маск примерно в то же время заявил, что покрыть всю планету компания сможет уже в августе.

Впрочем, это не значит, что пользоваться интернетом от Илона Маска смогут все: для начала нужно получить разрешение от местных регуляторов, в том числе и от украинского.

Тем не менее, уже сейчас интернет от Starlink тестируют в 12 странах и компания постоянно ведет переговоры о расширении покрытия.

Тест начался в конце октября 2020 и стартовал на севере США/юге Канады. Комплект оборудования, куда входит терминал, крепление и Wi-Fi-роутер стоит $499 (стоимость комплекта планируют снизить до $299, но когда это произойдет — пока неясно). Месячная абонплата — $99 в месяц.

На сегодня, как пишет ITC.ua, согласно данным Starlink Statuspage, скорость загрузки интернета в сети выше 150 Мбит/с.

Число одновременных абонентов на сегодня достигает почти 70 тысяч человек. Тестировали, впрочем, на более скромном количестве — всего 70 точек, зато в разных местах.

Так, к примеру, в ЕС скорость достигает 176 мегабит в секунду, в США — 141 Мбит/с. Максимальная скорость в Европе — 422 мегабита в секунду. Минимальная — 2,2. В перспективе, впрочем, SpaceX обещает довести скорость загрузки до 10 гигабит в секунду.

Нужен ли Starlink Украине?

До Украины Starlink пока не дошел — в настоящее время государство занимается цифровизацией страны с бизнесом, который работает внутри страны. Так, к примеру, в рамках проекта "Интернет-субвенция" уже начались тендеры. 670 территориальных громад получили 483 млн грн для создания сетей оптического интернета в селах. На сегодня уже запланированы 74 закупки для присоединения к оптоволокну 1138 учреждений социнфраструктуры. За счет этой субвенции планируют впервые присоединить более 3 тысяч сел.

В целом же задача остается прежней: покрыть 95% населенных пунктов и транспортной инфраструктуры высокоскоростным интернетом к 2024 году. Здесь Минцифры сотрудничает как с кабельными провайдерами, так и с мобильными операторами, которые практически ежедневно рапортуют о новых подключениях.

Сами операторы смотрят на Starlink с легкой долей скепсиса. "Коллеги из телеком-отрасли на других рынках запускали спутник и планировали раздавать интернет, но эти проекты закрыты на сегодняшний день, — говорит директор по продажам и абонентскому сервису Vodafone Украина Евгений Булах. — Проект Илона Маска пока тоже далек от совершенства — чтобы принимать интернет Starlink необходим рюкзак с оборудованием примерно в 20 килограммов. Я не слишком понимаю, как это можно использовать в обиходе".

Возникают и другие вопросы: сколько каналы Маска позволят передать информации и с какой скоростью? Ответы на них в ограниченном виде дает тестирование скорости, однако его пока нельзя назвать всеохватывающим, так как система полноценно не заработала: на орбите лишь 0,5% от всего согласованного количества спутников.

"Из того, что понятно на сегодняшний день: угрозы для классического телекома нет. Тем более, сейчас телеком в мире и Украине закончил развивать 4G, некоторые страны приступили к 5G, мы не стоим на месте и тут уже вопрос к Илону Маску, насколько он готов выдержать конкуренцию с уже готовой инфраструктурой, которая доступна и привычна людям?" — говорит Булах.

Ряд экспертов считают, что технологии Илона Маска могут быть востребованы лишь там, где есть проблемы с традиционным покрытием.

"О проекте SpaceX Starlink очень много пишут из-за его глобальности и амбициозности, ведь компания заявляет о планах покрыть всю планету спутниковым интернетом. Это, конечно, звучит смело, но на практике покрытие всей планеты не означает, что технология станет широко востребованной. По крайней мере в Украине, — подчеркивает Надежда Омельченко, вице-президент "ИТ-Интегратор", преподаватель бизнес-школы "МИМ Киев". — Почему? Стоимость подключения и комплекта оборудования Starlink − $499. Месячная абонплата − $99. Для украинских реалий это слишком дорого − конкурировать с другими технологиями интернет-доступа этот продукт от Маска с такой ценовой политикой не сможет. Например, не все знают, что в Украине уже много лет есть локальный провайдер спутникового интернета, которыми пользуются жители загородных коттеджных поселков и корпоративные клиенты, например, сети АЗС. Но даже с этим провайдером Starlink конкурировать не сможет. Что уже говорить о традиционном проводном интернете, средний счет за который в Украине составляет около $7. Проект может быть востребован в странах, где плохо развиты наземные интернет-сети. Например, в Африке. Но у нас с ними все относительно хорошо. Поэтому услуга может быть разве что точечно востребована жителями коттеджей в Карпатах или сельской местности, где нет ни проводного, ни мобильного интернета. Хотя таких мест на самом деле практически не осталось. То есть, это очень узкая ниша. И доступной у нас в стране услуга должна стать не ранее 2022 года".

Так может Starlink подстегнет конкуренцию?

Впрочем, сам по себе старт Starlink — это позитивная история: как и с электромобилями, которые стали модными после Tesla, Илон Маск создает, по сути, новый рынок. "Даже если известному своими предпринимательскими супер-скилами Маску не удастся сделать из этого проекта вторую Tesla, все равно его появление − это 100%-ый позитив. Так как в любом случае проект может активизировать конкуренцию в этом сегменте − в ближайшее время могут запуститься еще несколько аналогичных продуктов", — уверена Надежда Омельченко.

Еще более позитивно настроен IT-предприниматель, президент "Европейской Ассоциации Программной Инженерии" и создатель PowerCode LLC и Foodex24 Владислав Савченко. "Starlink и ему подобные проекты покроют весь мир, через 5-10 лет это станет очень доступно, и естественно, что традиционной связи с установкой вышек, которые стоят много денег, покрытием удаленных населенных пунктов, стоит напрягаться", — уверен Савченко.

Проблемы Starlink

Детище Илона Маска сейчас напоминает спутниковую телефонию: она существует, но достаточно громоздкая и дорогая, поэтому люди выбирают традиционные методы связи. Однако уже в ближайшие годы человечество может получить полноценный быстрый и дешевый способ цифровизовать всю планету благодаря спутниковым группировкам. Дело за малым: уменьшить приемную аппаратуру, увеличить емкость сети и сделать скорость стабильной.

Но остаются и другие вопросы. К примеру, известно, что одним из спонсоров Starlink является Пентагон. Что конкретно будут делать спутники Маска для американского военного ведомства доподлинно неизвестно, однако самого этого факта уже достаточно, чтобы ряд рынков, традиционно негативно относящихся к США (Китай, Ближний Восток, РФ) могли отказать в лицензировании Starlink на своей территории.

Еще один тонкий момент заключается в конспирологических теориях, которые уже обрушились на сети пятого поколения. Что будет, если все эти люди узнают о существовании тысяч спутников над головой? Спутников от человека, который официально поставил чипы в головы обезьяны и свиньи?

И, наконец, третий момент заключается в том, что человечество, еще не дотянувшись до вменяемой экономики низкой околоземной орбиты, уже максимально засыпало эту самую орбиту мусором, и SpaceX со своими спутниками уже мешает, к примеру, астрономам, а в будущем может помешать и старту ракет.

Впрочем, к счастью, сам Илон Маск в настоящее время не обращает внимания на условности и упорно продолжает запускать спутники, партия за партией. А остальному человечеству остается лишь дождаться, пока эта технология станет доступна всем и каждому.

Дмитрий Бунецкий, специально для Delo.ua