В Киеве к уже заселенному ЖК начали достраивать верхние этажи

12 августа 2021 | 08:35

В ЖК Ривьера по улице Малоземельной в Дарницком районе Киева достраивают еще три этажа, несмотря на то, что комплекс уже ввели в эксплуатацию и заселили. Об этом написал киевлянин Владимир Гуцул у себя в Facebook.

Как он отметил, по состоянию на 10 августа, уже добавили три этажа. Сколько планируют всего достроить – пока неизвестно.

"К тому же, все эти надстроечные работы проходят с полным игнорированием всех правил безопасности. Под домом тротуар, где постоянно ходят люди. Дорога с интенсивным движением автотранспорта, в том числе и пассажирского", - заметил Гуцул.

Он подчеркнул, что эта ситуация является показательной, ярко демонстрирующей бездеятельность власти, когда застройщик делает, что хочет и как хочет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ЖК Ривьера введен в эксплуатацию в 2017 году. Девелопером проекта выступает компания Status Group. Заказчик - ООО "СТАТУС СТРОЙ-ПЛЮС".

Как выяснили эксперты, строительство велось на участке, целевое назначение которого не соответствовало намерениям застройки. Другими словами, это место не предусматривает строительства жилого комплекса. Тем не менее, застройщику удалось построить, а главное ввести комплекс в эксплуатацию.

ЖК Ривьера состоит из четырех десятиэтажных домов. Здания строили по монолитно-каркасной технологии. Комплекс позиционируется в классе "комфорт".