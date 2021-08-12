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В Киеве к уже заселенному ЖК начали достраивать верхние этажи
12 августа 2021 | 08:35
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В ЖК Ривьера по улице Малоземельной в Дарницком районе Киева достраивают еще три этажа, несмотря на то, что комплекс уже ввели в эксплуатацию и заселили. Об этом написал киевлянин Владимир Гуцул у себя в Facebook.
Как он отметил, по состоянию на 10 августа, уже добавили три этажа. Сколько планируют всего достроить – пока неизвестно.
"К тому же, все эти надстроечные работы проходят с полным игнорированием всех правил безопасности. Под домом тротуар, где постоянно ходят люди. Дорога с интенсивным движением автотранспорта, в том числе и пассажирского", - заметил Гуцул.
Он подчеркнул, что эта ситуация является показательной, ярко демонстрирующей бездеятельность власти, когда застройщик делает, что хочет и как хочет.
Как сообщали НЕРУХОМІ, ЖК Ривьера введен в эксплуатацию в 2017 году. Девелопером проекта выступает компания Status Group. Заказчик - ООО "СТАТУС СТРОЙ-ПЛЮС".
Как выяснили эксперты, строительство велось на участке, целевое назначение которого не соответствовало намерениям застройки. Другими словами, это место не предусматривает строительства жилого комплекса. Тем не менее, застройщику удалось построить, а главное ввести комплекс в эксплуатацию.
ЖК Ривьера состоит из четырех десятиэтажных домов. Здания строили по монолитно-каркасной технологии. Комплекс позиционируется в классе "комфорт".
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