ТЕМА

В Киеве к уже заселенному ЖК начали достраивать верхние этажи

12 августа 2021 | 08:35

распечатать        комментарии [0]       добавить в

В ЖК Ривьера по улице Малоземельной в Дарницком районе Киева достраивают еще три этажа, несмотря на то, что комплекс уже ввели в эксплуатацию и заселили. Об этом написал киевлянин Владимир Гуцул у себя в Facebook.


Как он отметил, по состоянию на 10 августа, уже добавили три этажа. Сколько планируют всего достроить – пока неизвестно.

"К тому же, все эти надстроечные работы проходят с полным игнорированием всех правил безопасности. Под домом тротуар, где постоянно ходят люди. Дорога с интенсивным движением автотранспорта, в том числе и пассажирского", - заметил Гуцул.

Он подчеркнул, что эта ситуация является показательной, ярко демонстрирующей бездеятельность власти, когда застройщик делает, что хочет и как хочет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ЖК Ривьера введен в эксплуатацию в 2017 году. Девелопером проекта выступает компания Status Group. Заказчик - ООО "СТАТУС СТРОЙ-ПЛЮС".

Как выяснили эксперты, строительство велось на участке, целевое назначение которого не соответствовало намерениям застройки. Другими словами, это место не предусматривает строительства жилого комплекса. Тем не менее, застройщику удалось построить, а главное ввести комплекс в эксплуатацию.

ЖК Ривьера состоит из четырех десятиэтажных домов. Здания строили по монолитно-каркасной технологии. Комплекс позиционируется в классе "комфорт".



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Соліст групи ДДТ Юрій Шевчук під час концерту в Києві в грудні 2000 р.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100