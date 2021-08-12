ТЕМА

Отставку Авакова одобряют вдвое больше украинцев, чем сожалеют о ней

12 августа 2021 | 17:02

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В то же время относительное большинство респондентов отнеслось к этому событию равнодушно.


Увольнение Арсена Авакова с должности министра внутренних дел после более чем семи лет пребывания на ней позитивно оценивают 33,2% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова.

При этом относительное большинство — 36,7% — отнеслось к этому событию равнодушно, а 15,3% — негативно. Еще 14,8% респондентов с оценкой затруднились.



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