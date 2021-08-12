Турецкая компания планирует построить в Украине научный центр и завод по сборке дронов

12 августа 2021 | 17:10

Проект предусматривает инвестиции Baykar в создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производственных мощностей и сборки БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.

Об этом сегодня, 12 августа, в ходе Международного оборонного инвестиционного форума в Киеве сообщила заместитель генерального директора по инвестициям Наталья Озден, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, проект предусматривает 100%-е инвестиции Baykar в создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создание производственных мощностей и сборки БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.

В то же время, по мнению Озден, необходима дискуссия о существующих в Украине стимулах поддержки инвесторов, в частности, предусмотренных законами о поддержке проектов со значительными инвестициями (закон "об инвестнянях") и об индустриальных парках.

Она напомнила, что закон об инвестнянях предоставляет до 30% помощи со стороны государства, но подчеркнула, что иностранный инвестор при выборе страны для инвестирования сравнивает несколько стран и возможностей и выбирает наиболее приемлемые для него стимулы.

Озден отметила, что в Турции стимулы для инвесторов достигают 200%, а в рамках ИП также предоставляется помощь для перевода земель в статус промышленных, тогда как в Украине это сложно сделать.

"Индустриальным паркам в Турции также предоставляются стимулы по НДС (налог на добавленную стоимость. — Delo.ua), нет налога на прибыль, нет НДС на импорт, нет НДС на товары, социальные отчисления покрываются государством", — подчеркнула спикер.

Озден также добавила, что Baykar выступает за создание механизма, дорожной карты для привлечения инвестиций турецких компаний в оборонно-промышленный комплекс Украины, сотрудничество в сфере оборонных технологий (НИОКР, поддержка стартапов, локализация производств).