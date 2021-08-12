ТЕМА

Турецкая компания планирует построить в Украине научный центр и завод по сборке дронов

12 августа 2021 | 17:10

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Проект предусматривает инвестиции Baykar в создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производственных мощностей и сборки БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.


Об этом сегодня, 12 августа, в ходе Международного оборонного инвестиционного форума в Киеве сообщила заместитель генерального директора по инвестициям Наталья Озден, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, проект предусматривает 100%-е инвестиции Baykar в создание новейшего центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), создание производственных мощностей и сборки БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта с сопроводительными сервисами.

В то же время, по мнению Озден, необходима дискуссия о существующих в Украине стимулах поддержки инвесторов, в частности, предусмотренных законами о поддержке проектов со значительными инвестициями (закон "об инвестнянях") и об индустриальных парках.

Она напомнила, что закон об инвестнянях предоставляет до 30% помощи со стороны государства, но подчеркнула, что иностранный инвестор при выборе страны для инвестирования сравнивает несколько стран и возможностей и выбирает наиболее приемлемые для него стимулы.

 

Озден отметила, что в Турции стимулы для инвесторов достигают 200%, а в рамках ИП также предоставляется помощь для перевода земель в статус промышленных, тогда как в Украине это сложно сделать.

"Индустриальным паркам в Турции также предоставляются стимулы по НДС (налог на добавленную стоимость. — Delo.ua), нет налога на прибыль, нет НДС на импорт, нет НДС на товары, социальные отчисления покрываются государством", — подчеркнула спикер.

Озден также добавила, что Baykar выступает за создание механизма, дорожной карты для привлечения инвестиций турецких компаний в оборонно-промышленный комплекс Украины, сотрудничество в сфере оборонных технологий (НИОКР, поддержка стартапов, локализация производств).



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

1993 год, Киев. Братья Кличко и неизвестный.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100