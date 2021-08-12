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ВОЗ начнет тестировать три новых лекарства от Covid-19: предыдущие не помогали

12 августа 2021 | 17:13

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Эти препараты уже используются при лечении других болезней.


Всемирная организация здравоохранения объявила о начале следующего этапа проводимого по ее инициативе международного клинического исследования "Солидарность", в рамках которого на госпитализированных с Covid-19 пациентах будут тестировать три новых препарата.

Как говорится в сообщении ВОЗ, препараты артесунат, иматиниб и инфликсимаб были выбраны независимой экспертной комиссией, поскольку выяснилось, что они могут снижать риск смерти госпитализированных с коронавирусной инфекцией.



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