ВОЗ начнет тестировать три новых лекарства от Covid-19: предыдущие не помогали

12 августа 2021 | 17:13

Эти препараты уже используются при лечении других болезней.

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале следующего этапа проводимого по ее инициативе международного клинического исследования "Солидарность", в рамках которого на госпитализированных с Covid-19 пациентах будут тестировать три новых препарата.