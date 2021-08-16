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Затримані члени "Нацкорпусу", що побили журналіста

16 августа 2021 | 11:50

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Правоохоронці повідомили двом львів'янам про підозру у побитті фотокореспондента Олександра Кужельного під час суботньої акції Нацкорпусу на вулиці Банковій у Києві.


Після акції, яка проходила під Офісом президента 14 серпня, на працівника видання "Букви" Кужельного напали. Молодики йому погрожували, ображали, а потім повалили на землю й побили.

У поліції зазначили, що нападниками виявилися львів’яни, 2001 та 2004 років народження, які були учасниками акції. Поліцейські вже звернулися до суду з клопотаннями про обрання їм запобіжних заходів.

За скоєне фігурантам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Також співробітники поліції встановлюють роль інших учасників у нападі на журналіста.

Водночас правоохоронці наголосили, що вибачення за скоєння злочину не звільняє правопорушників від відповідальності.

Дослівно: "У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) КК України слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину".

  • "Національний корпус" заявляв, що молодики, які у суботу після акції під Офісом президента побили фотокореспондента Олександра Кужельного, начебто вже "понесли покарання", а також вибачилися перед журналістом.


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