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В Краснодарском крае город Новороссийск уходит под воду, машины смывает с парковок
16 августа 2021 | 12:09
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В ночь с воскресенья на понедельник, 16 августа, город Краснодарского края России Новороссийск затопил сильнейший ливень. Местами воды полностью покрыла припаркованные автомобили.
Об этом сообщают "Кубанские новости".
Поздним вечером, около 23.00 в городе зазвучали тревожные сирены, услышав которые местные жители должны были отключить все приборы в своих квартирах, собрать документы и быть готовыми эвакуироваться.
На кадрах с места событий видно, как на некоторых улицах Новороссийска машины затоплены на половину, а на некоторых - автомобили на парковке практически полностью скрыты под водой. Люди ходят по пояс в воде, а местами даже по грудь и пытаются спасти автомобили. На одном кадре видно двоих мужчин, которые идут по затопленным улицам и держатся за надувной матрас и круг для плаванья.
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[12.08.2021]
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