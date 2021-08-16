Поліцейський з Києва три роки не ходив на роботу і отримував зарплату

16 августа 2021 | 12:19

Слідство оцінило завдані збитки у 400 тисяч гривень.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції виявив, що один із колишніх працівників ГУ НП в Києві три роки отримував зарплату, не ходивши на роботу.

Про це повідомляється на сайтах поліції та прокуратури Києва.

"Починаючи з жовтня 2016 року по грудень 2019 року, вказаний працівник поліції отримував заробітну платню за роботу в органах поліції міста Києва при цьому на своє робоче місце не виходив, покладені на нього службові обов’язки не виконував, фактично проживав у місті Львів", - йдеться в повідомленні.

Слідство вважає, що це було можливим завдяки заступництву безпосереднього керівника цього поліцейського, нині також колишнього працівника ГУ НП в Києві.

За три роки поліцейському незаконно нарахували близько 400 тисяч гривень зарплати і премій.

Обом колишнім працівникам столичного управління поліції повідомили про підозру в привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч.4 ст.191 КК України).