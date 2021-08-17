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В России Александр Невский в законе
17 августа 2021 | 16:49
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Директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова вызвали в Следственный комитет в связи с постом в Фейсбуке: он назвал князя Александра Невского коллаборационистом и усомнился в факте Ледового побоища.
Проверка СК проводится по части 3 статьи 354.1 УК: "распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества". Эта поправка к статье "Реабилитация нацизма" была принята в марте нынешнего года.
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[17.08.2021]
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