В России Александр Невский в законе

17 августа 2021 | 16:49

Директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова вызвали в Следственный комитет в связи с постом в Фейсбуке: он назвал князя Александра Невского коллаборационистом и усомнился в факте Ледового побоища.

Проверка СК проводится по части 3 статьи 354.1 УК: "распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества". Эта поправка к статье "Реабилитация нацизма" была принята в марте нынешнего года.



Если по итогам проверки будет открыто уголовное дело, Чернышову грозит до трех лет лишения свободы. В мае этого года новосибирского краеведа Андрея Позднякова вызывали к следователю в рамках проверки по той же уголовной статье за авторскую колонку с критикой победобесия.