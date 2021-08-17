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Китай посягнул на российского минтая
17 августа 2021 | 16:52
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Китай добивается права на вылов минтая в российских водах и хочет получить гигантскую квоту даром, сообщает Росрыболовство. По словам источника, китайские представители обозначили свою позицию на переговорах двусторонней комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства в прошлом году. В качестве метода давления Пекин использует отказ от закупок российской рыбы.
В прошлом году ссылаясь на коронавирусные меры китайские власти закрыли для поставок из РФ основные порты, включая Далянь и Циндао. В результате поставки российской рыбы на некогда крупнейший рынок сбыта рухнули: за январь-апрель они составили 78,6 тысячи тонн, что на 83% меньше, чем годом ранее. И хотя рыболовам удалось переориентировать часть экспорта в Южную Корею и найти новые рынки сбыта в Африке, ситуация с поставками в Китай ударила по объемам добычи рыбы: собственных мощностей по переработке в России недостаточно, и улов снижается. По итогам года падение может составить 10%, оценивает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.
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[17.08.2021]
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