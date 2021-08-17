Экс-нардеп Балашов задержан за нападение на следователя

17 августа 2021 | 16:57

Это произошло в зале суда в ходе рассмотрения иных дел, в которых фигурирует эпатажный политик.

Об этом в Фейсбук сообщил адвокат Игорь Черезов.



Как стало известно, Балашова забрали в Печерское отделение после нападения на следователя. Обстоятельства задержания не уточняются. Известно, что скандальный политик уже является фигурантом нескольких уголовных производств.



«Во время непонятных следственных действий был задержан Геннадий Балашов. Возбуждено еще одно уголовное дело, в успешном завершении которого для клиента мы уверены, как и остальных фейковых дел», — написал Черезов.



Между тем появилось и само видео драки. На записи видно, что потасовка происходит в зале суда.

Отметим, что лидеру «5.10» вменяют умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия. Так, в частности, его фирма стоит за возведением высотки в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Также бывший нардеп должен денег некому предприятию, но не спешит отдавать долги, хотя их выплаты добиваются через суд.



Напомним, что маргинальная партия «5.10» была известна в основном порчей городских фасадов своей символикой. Политическая сила занималась таким вандализмом во всех крупных городах Украины, нанося свои печати на знаковые городские объекты.