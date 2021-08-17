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Экс-нардеп Балашов задержан за нападение на следователя
17 августа 2021 | 16:57
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Это произошло в зале суда в ходе рассмотрения иных дел, в которых фигурирует эпатажный политик.
Об этом в Фейсбук сообщил адвокат Игорь Черезов.
Отметим, что лидеру «5.10» вменяют умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия. Так, в частности, его фирма стоит за возведением высотки в буферной зоне Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Также бывший нардеп должен денег некому предприятию, но не спешит отдавать долги, хотя их выплаты добиваются через суд.
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[17.08.2021]
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