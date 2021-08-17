ТЕМА

Нацкорпус собирает бойцов. Будут отбивать своих у полиции?

17 августа 2021 | 17:05

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Сегодня, 17 августа, "Нацкорпус" анонсировал акцию протеста в 15:30 под Печерским управлением полиции, куда доставили задержанных во время акции на улице Институцкой.


"Призываем всех, выйти к Печерскому управлению полиции, где находятся шесть представителей Национального Корпуса. Активисты присоединились к демонтажу неправомерно установленных советских инсталляций на месте расстрела Героев Небесной сотни. При демонтаже полиция бросилась оттаскивать и бить ребят, после чего затолкала их в автобус, где избиение продолжалось. По предварительным данным, восемь активистов задержали, у одного из них - вывих плеча. Мы собираемся под стенами Печерского управления полиции и призываем неравнодушных граждан присоединиться и поддержать ребят",- заявили в политической силе.

Напомним, прошла акция протеста "Накорпуса" состоялась 17 августа. Радикалы собрались на Майдане Незалежности и оттуда пошли на Банковую. Возле Офиса президента правоохранители попросили их пройти поверхностный досмотр, они отказались и решили силой прорвать кордон силовиков. В столкновениях пострадали восемь полицейских.



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