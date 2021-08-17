ТЕМА

"Талибан" поделился ближайшими планами

17 августа 2021 | 17:08

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В "Талибан" заявили, что не планируют атаковать американские войска в Афганистане, однако США должны вывести весь свой контингент. Об этом заявил представитель офиса талибов в катаре Сухаил Шахин телеканалу Sky.


По его словам, Вашингтон должен вывести войска, но боевики обязуются их не атаковать.

Он добавил, что американцы нарушили договоренности с "Талибан", которые были заключены в Дохе в начала 2020 года, сдвинув срок вывода войск на 11 сентября этого года. 

Также он рассказал о союзниках движения. По его словам, у талибов нет союзников как таковых и они не входят в какой-либо блок. Однако Шахин уверяет, что талибы готовы сотрудничать со всеми странами для реконструкции Афганистана. 

 

При этом он заявил, что Пакистан, Россия и Китай не финансируют "Талибан", однако талибы в хороших отношениях с этими странами.

Кроме того, Шахин заявил, что Афганистан имеет богатые залежи природных ресурсов, а афганцы - трудолюбивый народ, поэтому им удастся обойтись и без международной помощи. 

По его мнению, талибы ближе к афганцам, чем прошлое правительство. По его словам, под руководством "Талибана" женщины будут получать образования, в том числе университетское, однако им придется ность бурки "ради безопасности".



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