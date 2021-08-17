Глава центробанку Афганістану звинуватив президента Гані у створенні хаосу

17 августа 2021 | 17:26

Банкіру вдалося вилетіти з країни на військовому літаку з дипломатами.

Глава центрального банку Афганістану Аймал Ахмаді розказав у твіттері про хаос, який панував у Кабулі напередодні захоплення влади талібами, і звинуватив у цьому президента Ашрафа Гані та його радників.

"Хоча протягом останніх місяців "Талібан" захопив значну частину сільських територій, перша провінційна столиця здалась лиш трохи більше ніж тиждень тому. У п'ятницю, 6 серпня, здався Зарандж. Протягом наступних шести днів здалися ще кілька провінцій, зокрема на півночі. Ширились чутки, що вказівки не чинити опору нібито йдуть зверху", - написав Ахмаді в серії з двох десятків твітів.

За його словами, на цьому фоні афганська валюта почала дешевшати, але центробанку вдалося стабілізувати макроекономічні показники.

"А потім настав четвер. У мене був звичайний робочий день. Вранці здалося місто Газні. Я пішов з роботи, і поки дістався додому - Герат, Кандагар і Багдіс теж здались, а на Гельманд йшла серйозна атака", - розказав Ахмаді.

"П'ятниця - нам повідомили телефоном, що, з огляду на погіршення ситуації, ми більше не отримуватимемо доларові поставки. Люди почали розпускати чутки, що я втік, у п'ятницю", - розказав банкір.

У суботу центральному банку Афганістану довелося обмежити поставки валюти, що ще більше посилило паніку. Курс долара моментально підскочив на 20%, але потім його вдалося трохи стабілізувати. Ахмаді стверджує, що особисто зустрічався з представниками банків, щоб заспокоїти їх.

"Не віриться, що це було всього за день до того, як здався Кабул. У суботу ввечері мені подзвонили з дому, щоб сказати, що більшість урядовців залишили пости. Я був ошелешений. Служба безпеки спрогнозувала, що таліби прибудуть до Кабула протягом 36 годин і місто впаде протягом 56 годин. Я почав переживати і про всяк випадок купив квитки на понеділок", - розказав банкір.

"У неділю я прийшов на роботу. Повідомлення весь ранок ставали все більш тривожними. Тож я пішов з банку, переклавши обов'язки на заступників. Почувався жахливо, кинувши персонал", - написав він.

Прибувши в аеропорт, банкір побачив там багатьох політиків, у тому числі "нібито задоволеного" голову парламенту, а також віцепрезидента Сарвара Даніша, який збирався в Катар. Побачивши таку картину, банкір спішно придбав нові квитки - на вечір неділі.

"А потім у мене земля пішла з-під ніг: президент уже залишив країну. Я одразу зрозумів, що мій рейс буде скасовано і буде хаос", - сказав він.

У літак Kam Air, яким збирався летіти банкір, набилося понад 300 пасажирів на 100 місць. Тоді йому вдалося потрапити на борт іншого військового літака, яким евакуювали представників одного з західних посольств.

Ахмаді підкреслив, що так не мало бути, і звинуватив у хаосі президента Гані. "Я не можу пробачити йому створення такого хаосу без перехідного плану. Він мав чудові ідеї, але виконання підвело. Якщо я доклався до цього, беру на себе свою частину відповідальності", - написав банкір.

Він пояснив, що був змушений залишити країну, бо знав, що його шукають таліби.

Де він перебуває зараз, Ахмаді не повідомив.