Байден с Зеленским решили посекретничать

Зеленский встретится с Байденом 31 августа. По словам Кулебы, перенос связан с тем, что формат переговоров расширили: президенты, помимо прочего, поговорят один на один. Ранее были запланированы переговоры только при участии делегаций сторон.

Об этом в ходе брифинга 19 августа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, трансляция велась в Facebook.

Встречу президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, которая должна была состояться 30 августа, перенесли на 1 день.