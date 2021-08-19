ТЕМА

Байден с Зеленским решили посекретничать

19 августа 2021 | 11:39

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Встречу президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена, которая должна была состояться 30 августа, перенесли на 1 день.


Об этом в ходе брифинга 19 августа заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, трансляция велась в Facebook.

Зеленский встретится с Байденом 31 августа. По словам Кулебы, перенос связан с тем, что формат переговоров расширили: президенты, помимо прочего, поговорят один на один. Ранее были запланированы переговоры только при участии делегаций сторон. 



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