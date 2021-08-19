ТЕМА

В Карпатах заблудились четверо детей без взрослых

19 августа 2021 | 11:41

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История с пропажей четверых детей, которых искали в карпатских лесах правоохранители со вчерашнего вечера, оказалась со счастливым финалом. Спасатели нашли малышей и передали их правоохранителям.


Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, который ранее и сообщил о пропаже детей.

По словам главы МВД, дети, которые ушли накануне вечером собирать чернику и грибы, всю ночь пробыли в лесу. К счастью, они живы и здоровы, отделались лишь легким испугом.

Монастырский поблагодарил правоохранителей, нацгвардейцев, спасателей, волонтеров и всех, кто помогал искать шестилетнего Николая, пятилетнюю Людмилу, семилетнюю Машу и восьмилетнюю Даниэлу.



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