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В Карпатах заблудились четверо детей без взрослых
19 августа 2021 | 11:41
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История с пропажей четверых детей, которых искали в карпатских лесах правоохранители со вчерашнего вечера, оказалась со счастливым финалом. Спасатели нашли малышей и передали их правоохранителям.
Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, который ранее и сообщил о пропаже детей.
По словам главы МВД, дети, которые ушли накануне вечером собирать чернику и грибы, всю ночь пробыли в лесу. К счастью, они живы и здоровы, отделались лишь легким испугом.
Монастырский поблагодарил правоохранителей, нацгвардейцев, спасателей, волонтеров и всех, кто помогал искать шестилетнего Николая, пятилетнюю Людмилу, семилетнюю Машу и восьмилетнюю Даниэлу.
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