В Карпатах заблудились четверо детей без взрослых

19 августа 2021 | 11:41

История с пропажей четверых детей, которых искали в карпатских лесах правоохранители со вчерашнего вечера, оказалась со счастливым финалом. Спасатели нашли малышей и передали их правоохранителям.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, который ранее и сообщил о пропаже детей.

По словам главы МВД, дети, которые ушли накануне вечером собирать чернику и грибы, всю ночь пробыли в лесу. К счастью, они живы и здоровы, отделались лишь легким испугом.

Монастырский поблагодарил правоохранителей, нацгвардейцев, спасателей, волонтеров и всех, кто помогал искать шестилетнего Николая, пятилетнюю Людмилу, семилетнюю Машу и восьмилетнюю Даниэлу.