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Футболіст молодіжної збірної Афганістану загинув в американському транспортному літаку під час спроби втекти з країни

19 августа 2021 | 12:21

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Футболіст молодіжної збірної Афганістану Закі Анварі трагічно загинув під час спроби покинути країну, повідомив журналіст Бабак Тагвай у Twitter.


Анварі потайки забрався у відсік шасі американського транспортного літака C-17A, щоб вилетіти з Афганістану. Пізніше частини тіла футболіста знайшли у відсіку.



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