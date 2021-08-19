Футболіст молодіжної збірної Афганістану загинув в американському транспортному літаку під час спроби втекти з країни

Анварі потайки забрався у відсік шасі американського транспортного літака C-17A, щоб вилетіти з Афганістану. Пізніше частини тіла футболіста знайшли у відсіку.

Футболіст молодіжної збірної Афганістану Закі Анварі трагічно загинув під час спроби покинути країну, повідомив журналіст Бабак Тагвай у Twitter.