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В Голосіївському відділку поліції два роки зберігають лайно
19 августа 2021 | 12:22 , Олександр Рудоманов
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Голосіївське управління поліції два роки зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності. Утилізувати речові докази не можна до рішення суду.
Кримінальне провадження щодо осіб, яких затримали при підготовці до можливого зриву Маршу рівності 2019 року передали до суду. Про це свідчить відповідь з поліції на запит LB.ua.
При цьому управління поліції змушене зберігати вилучені речові докази:
Під час досудового розслідування та до моменту дозволу судом утилізувати ці речові докази заборонено, вони зберігаються у Голосіївському управлінні поліції.
26 березня 2021 року обвинувальний акт скеровано до суду, після чого 31 березня відбувся єдиний суд, інформація про який є у Єдиному реєстрі судових рішень. На ньому ухвалили рішення про призначення підготовчого засідання суду на 16 липня.
Нагадаємо, 23 червня 2019 року дев'ятеро осіб були затримано на острові Жуків у зв'язку з підготовкою можливих дій для зриву Маршу рівності. Підозрюваним інкримінується замах на групове хуліганство, за що передбачена відповідальність відповідно до ч. 2 ст. 296 ККУ.
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