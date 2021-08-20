ТЕМА

Toyota сократит производство на 40%

20 августа 2021 | 08:51

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Указано, что сокращение производства машин связано с дефицитом чипов. Известно, что ранее японский производитель планировал изготовить около 900 тысяч авто в сентябре. Тем временем акции Toyota 19 августа упали на 4,4%, что стало самым большим дневным падением с декабря 2018 года.


Как отмечается, из-за сокращения производства со следующего месяца Toyota приостановит производственные линии на нескольких заводах в Японии, а производство в Северной Америке, Китае и Европе, вероятно, сократится на десятки тысяч единиц.

 

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По данным Nikkei, на ситуацию повлияло резкое увеличение заболеваемости COVID-19 во Вьетнаме, в связи с чем увеличилась нагрузка на цепочки поставок и усложнился процесс закупки запчастей.

Напомним, в марте 2020 года Toyota закрывала заводы в пяти странах Европы из-за распространения коронавируса.

Тем временем в Украине в марте 2021 года было выпущено 722 единицы автомобильного транспорта. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, выпуск автотранспорта в Украине увеличился в два с половиной раза, а относительно февраля — на 43,5%.



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