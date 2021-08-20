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Директрису траси Формули-1 Гран-прі Бельгії з коханкою застрелив її чоловік

20 августа 2021 | 09:20

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Світ автоспорту шокований смертю директриси бельгійської траси Формули-1 Спа-Франкоршам Наталі Має та її коханки Енн Лоуренс Дюрвіо, яких застрелив чоловік Має, повідомляє таблоїд Express.


Після вбивства 51-річної дружини та її 53-річної подруги Франц Дюбуа подзвонив владі, а тоді 75-річний чоловік застрелився, повідомила поліція.

Подружжя було добре відомим в автоспорті: вона - генеральний директор траси Формули-1 з 2016 року, тоді як він - власник команди, а також співзасновник Серії VW Fun Cup.

Пара прожила в шлюбі 17 років, обоє якийсь час були гонщиками - Наталі більш успішна, ніж Дюбуа. Як гонщиця Наталі брала участь у семи гонках за кубок 25 Heures VW Fun і п'ять разів піднімалася на подіум, вигравши гонку у 2006 році.



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