России санкции не страшны, но Иран не может вернуть русским полмиллиарда

27 августа 2021 | 08:07

Иран отказался возвращать России 500 млн евро кредита на АЭС.

Об этом сообщил посол РФ в Исламской республике Леван Джагарян. Речь о сумме в 500 млн евро, которая составляет примерно половину стоимости контракта на возведение второго и третьего блоков станции, заключенного в 1995 году.



О том, что Иран хотел бы «урегулировать» вопрос этой задолженности, 10 августа сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. «Мы ведем беседу с нашими российскими коллегами и идем к решению этого вопроса», - рассказывал он. По словам Джагаряна, найти решение пока не удалось. «Основная причина, как нам объясняют, в том, что в результате незаконных односторонних санкций США Тегеран не может получить доступ к своим средствам, находящимся на счетах в иностранных банках, прежде всего, в Южной Корее и Японии», - рассказал посол. Тем не менее, подчеркнул он, персонал на АЭС «Бушер» продолжает работать в штатном режиме.



Россия поставляет Ирану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя партия прибыла в страну в апреле прошлого года. В апреле иранские власти заявляли о сложностях в обслуживании АЭС из-за американских санкций, которые сделали невозможными долларовые расчеты с Россией. Замглавы Организации атомной энергетики Ирана Махмуд Джафари предупреждал, что станцию, возможно, придется остановить.