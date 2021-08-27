|
России санкции не страшны, но Иран не может вернуть русским полмиллиарда
27 августа 2021 | 08:07
распечатать комментарии [0] добавить в
Иран отказался возвращать России 500 млн евро кредита на АЭС.
Об этом сообщил посол РФ в Исламской республике Леван Джагарян. Речь о сумме в 500 млн евро, которая составляет примерно половину стоимости контракта на возведение второго и третьего блоков станции, заключенного в 1995 году.
О том, что Иран хотел бы «урегулировать» вопрос этой задолженности, 10 августа сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали. «Мы ведем беседу с нашими российскими коллегами и идем к решению этого вопроса», - рассказывал он. По словам Джагаряна, найти решение пока не удалось. «Основная причина, как нам объясняют, в том, что в результате незаконных односторонних санкций США Тегеран не может получить доступ к своим средствам, находящимся на счетах в иностранных банках, прежде всего, в Южной Корее и Японии», - рассказал посол. Тем не менее, подчеркнул он, персонал на АЭС «Бушер» продолжает работать в штатном режиме.
Россия поставляет Ирану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя партия прибыла в страну в апреле прошлого года. В апреле иранские власти заявляли о сложностях в обслуживании АЭС из-за американских санкций, которые сделали невозможными долларовые расчеты с Россией. Замглавы Организации атомной энергетики Ирана Махмуд Джафари предупреждал, что станцию, возможно, придется остановить.
также читайте
[20.08.2021]
[20.08.2021]
[19.08.2021]
|
по теме
Продукция Apple может подорожать из-за повышения цен чипов
27. 08. 2021 | 09:35
Мировой лидер в сфере полупроводников компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) поднимет цены на микросхемы, что может привести к удорожанию электронной техники и автомобилей. Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на осведомленные источники.
Посольство Британии оставило талибам данные о своих афганских помощниках
27. 08. 2021 | 09:31
Сотрудники посольства Великобритании в Афганистане, уехав из республики, оставили на территории диппредставительства документы с данными о работающих на них афганцах, а также резюме местных жителей, претендующих на работу в британском посольстве. Об этом сообщает корреспондент The Times с места событий.
У результаті теракту в Кабулі загинули близько 100 людей, США готуються до нових атак
27. 08. 2021 | 09:20
Opel представил суперкомпактный электрокар весом 470 кг (ФОТО)
27. 08. 2021 | 08:57
Крошечный автомобиль длиной 2,4 метра — идеален для езды по тесным европейским городкам.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»