ТЕМА

Украинцы в 2022 году будут дважды отдыхать по четыре дня

27 августа 2021 | 08:15

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Еще восемь раз в течение года выходные продлятся три дня


Кабинет министров установил перенос рабочих дней в 2022 году в связи с празднованием Международного женского дня (8 марта) и Дня Конституции (28 июня). Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, такое решение было принято на заседании 26 августа.

Руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, смогут перенести рабочие дни с понедельника, 7 марта, на субботу, 12 марта. Кроме того, рабочий день с понедельника, 27 июня, может быть перенесен на субботу, 2 июля.



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