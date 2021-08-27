|
Opel представил суперкомпактный электрокар весом 470 кг (ФОТО)
27 августа 2021 | 08:57
распечатать комментарии [0] добавить в
Крошечный автомобиль длиной 2,4 метра — идеален для езды по тесным европейским городкам.
также читайте
[20.08.2021]
[20.08.2021]
[19.08.2021]
|
по теме
Продукция Apple может подорожать из-за повышения цен чипов
27. 08. 2021 | 09:35
Мировой лидер в сфере полупроводников компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) поднимет цены на микросхемы, что может привести к удорожанию электронной техники и автомобилей. Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на осведомленные источники.
Посольство Британии оставило талибам данные о своих афганских помощниках
27. 08. 2021 | 09:31
Сотрудники посольства Великобритании в Афганистане, уехав из республики, оставили на территории диппредставительства документы с данными о работающих на них афганцах, а также резюме местных жителей, претендующих на работу в британском посольстве. Об этом сообщает корреспондент The Times с места событий.
У результаті теракту в Кабулі загинули близько 100 людей, США готуються до нових атак
27. 08. 2021 | 09:20
Украинцы в 2022 году будут дважды отдыхать по четыре дня
27. 08. 2021 | 08:15
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»