Opel представил суперкомпактный электрокар весом 470 кг (ФОТО)

В машине всего два места, она имеет длину 2,41 метра и ширину 1,39 метра (без наружных зеркал). Вес авто составляет всего 471 кг (включая тяговую батарею). В самой Германии такое авто разрешается водить подросткам от 15 лет, имеющим водительское удостоверение категории AM.

Rocks-e имеет запас хода до 75 километров в соответствии и разгоняется до 45 км/ч.



14-дюймовые колеса и диаметр поворота всего 7,20 м делают Rocks-e идеальным автомобилем для езды по городу, преодоления крутых поворотов и парковки там, где для этого имеется совсем мало места."Это делает его идеальным для повседневного городского движения — не только для молодых водителей, но и для тех, кто хочет ездить без вредных выбросов и не хочет тратить много времени на поиск парковочного места в пункте назначения", — отмечает производитель.

При этом дверь пассажира открывается вперед, как обычно, а вот дверь водителя откидывается назад, в противоположном направлении.

Внутри два сиденья смещены друг относительно друга, так что переднему пассажиру предоставляется удобное пространство для ног, при этом водитель может регулировать свое сиденье в продольном направлении.

В Opel заверяют, что пространства над головой людей в машине будет достаточно, даже для тем, у кого рост более 1,90 м. Кроме того, несмотря на свои компактные размеры, Rocks-e имеет объем багажника до 63 литров.

На экране для водителя отображается скорость, режим движения, уровень заряда аккумулятора, оставшийся запас хода и пробег. На центральной консоли также имеется держатель для смартфона.

Благодаря компактным размерам и большим окнам водители Opel Rocks-e имеют хороший круговой обзор. Кроме того, в салоне имеется стандартная стеклянная панорамная крыша, что необычно для автомобиля данной ценовой категории. Rocks-e доступен в трех различных варианта оборудования: Opel Rocks-e, Opel Rocks-e Klub и Opel Rocks-e TeKno.

Цены на Rocks-e не называются, отмечается лишь, что авто будет доступно для заказа через Интернет или напрямую у избранных дилеров Opel с осени и только в Германии, хотя в 2022 году планируется выход электромобиля и на другие рынки.

Отметим, что фактически новый электромобиль является копией модели Citroën Ami, представленной в 2020 году. Напомним в связи с этим, что летом 2017 года концерн PSA (Peugeot и Citroën) приобрел за 1,3 млрд евро у американской корпорации General Motors ее европейские дочерние фирмы — немецкую Opel и британскую Vauxhall.