Посольство Британии оставило талибам данные о своих афганских помощниках

27 августа 2021 | 09:31

Сотрудники посольства Великобритании в Афганистане, уехав из республики, оставили на территории диппредставительства документы с данными о работающих на них афганцах, а также резюме местных жителей, претендующих на работу в британском посольстве. Об этом сообщает корреспондент The Times с места событий.

В оставленных документах были указаны имена, адреса и контактные данные уже сотрудничавших с посольством местных жителей, а также резюме и адреса кандидатов на работу переводчиков.



По данным газеты, некоторые из британских помощников среди местного населения и их семьи не успели покинуть Афганистан после эвакуации посольства Великобритании 15 августа.



Сейчас территорию британского посольства патрулируют талибы (запрещенное террористическое движение «Талибан»), отмечает The Times.

Ранее власти Великобритании сообщили, что из Афганистана были эвакуированы более 10 тыс. человек — сотрудники посольства, британские граждане и афганцы, которые сотрудничали с Соединенным Королевством.



Накануне, 26 августа, издание Politico со ссылкой на несколько источников сообщило, что Вашингтон предоставил талибам список американцев и афганцев, сотрудничающих с США, которых американские власти хотели бы эвакуировать.