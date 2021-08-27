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Продукция Apple может подорожать из-за повышения цен чипов

27 августа 2021 | 09:35

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Мировой лидер в сфере полупроводников компания Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) поднимет цены на микросхемы, что может привести к удорожанию электронной техники и автомобилей. Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на осведомленные источники.


По словам источников издания, тайваньская TSMC планирует повысить цены на свои самые современные микросхемы примерно на 10%, в то время как менее совершенные, используемые в том числе автомобильными концернами, будут стоить примерно на 20% дороже.

Как отмечает Fox Business, компания Apple — один из крупнейших клиентов TSMC. Ее чипы используются в том числе в смартфонах iPhone и планшетах iPad. В своем последнем отчете Apple предупредила, что нехватка микросхем, с которой компания столкнулась при сборке iPad и компьютеров Mac в начале года, повлияет на производство iPhone в текущем квартале.

Издание также пишет, что повышение цен на микросхемы ожидается вслед за глобальной нехваткой полупроводников, от чего пострадали Apple и большинство автопроизводителей, включая General Motors (GM) и Toyota. В августе GM заявила, что из-за ситуации с чипами вынуждена приостановить работу трех заводов в Северной Америке, которые производят пикапы и приносят наибольшую прибыль компании. Toyota на прошлой неделе сообщила, что в сентябре сократит производство на 40%.

В публикации отмечается, что повышение цен со стороны TSMC может в конечном итоге отразиться на потребителях в 2022 году, если только компании, приобретающие чипы, не решатся взять этот вопрос на себя. Fox сообщает, что нехватка чипов уже привела к повышению цен на ноутбуки, которые пользуются большим спросом на фоне перехода многих на удаленку.

Аналитики Bernstein заявили, что повышение цен на чипы, вероятно, увеличит выручку TSMC на 10–15%, а прибыль — на 20–30%. Они добавили, что эффект будет заметен в первом квартале следующего года.



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