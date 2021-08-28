ТЕМА

В Европе предложили «Газпрому» продать «Северный поток-2»

28 августа 2021 | 10:58

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Ограничение мощности «Северного потока-2», связанное с действием обновленной газовой директивы Евросоюза, можно обойти лишь в том случае, если «Газпром» продаст газопровод.


Поражение Nord Stream 2 AG (дочерняя компания «Газпрома») в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, если его не удастся оспорить, фактически означает, что российская компания сможет использовать лишь половину мощности газопровода.

Европейские правила требуют, чтобы добывающая компания и оператор инфраструктуры были разделены. В противном случае 50 процентов мощностей должно быть зарезервировано под независимого поставщика. Однако в России «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт газа по трубопроводу, так что ни одна компания не сможет заполнить вторую половину трубы.

Nord Stream 2 AG подал заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы. Решение по этому вопросу пока не вынесено, но источники издания утверждают, что обойти условия газовой директивы все равно не получится.



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