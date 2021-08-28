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В Европе предложили «Газпрому» продать «Северный поток-2»
28 августа 2021 | 10:58
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Ограничение мощности «Северного потока-2», связанное с действием обновленной газовой директивы Евросоюза, можно обойти лишь в том случае, если «Газпром» продаст газопровод.
Поражение Nord Stream 2 AG (дочерняя компания «Газпрома») в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, если его не удастся оспорить, фактически означает, что российская компания сможет использовать лишь половину мощности газопровода.
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