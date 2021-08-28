ТЕМА

Microsoft позволит устанавливать Windows 11 на старых компьютерах

28 августа 2021 | 11:01

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Для этого компания отредактирует минимальные системные требования/


Указано, что ограничения относительно требований для установления Windows 11 будет применяться только при автоматическом обновлении операционной системы через Windows Update.

Это означает, что каждый владелец старого персонального компьютера сможет обновиться до 11-й версии через загрузку ISO-файла и ручной установки.

В то же время пока минимальными требованиями для Windows 11 являются:

- 64-разрядный процессор 1 ГГц с двумя или большим количеством ядер;

- 4 ГБ оперативной памяти;

- 64 ГБ свободной памяти на диске.

К тому же, Microsoft планирует изменить минимальные требования к центральным процессорам, чтобы включить в список как можно больше ЦП, которые смогут поддерживать обновления операционной системы.



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