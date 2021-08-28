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Лукашенко заявил, что не хочет рвать экономические отношения с Украиной
28 августа 2021 | 11:04
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет рвать экономические отношения с Украиной. Сейчас белорусская сторона якобы ведет диалог с украинской, сообщается на сайте главы белорусского государства.
По словам Лукашенко, украинцы — "это наши люди", как бы "себя там не позиционировал ваш президент".
"Сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", — говорится в сообщении.
При этом Лукашенко считает, что "Украина — житница Советского Союза, она и будет житницей".
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