28 августа 2021 | 11:04

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет рвать экономические отношения с Украиной. Сейчас белорусская сторона якобы ведет диалог с украинской, сообщается на сайте главы белорусского государства.

По словам Лукашенко, украинцы — "это наши люди", как бы "себя там не позиционировал ваш президент".

"Сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", — говорится в сообщении.

При этом Лукашенко считает, что "Украина — житница Советского Союза, она и будет житницей".