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Обнаружили трещины еще в одном модуле МКС

30 августа 2021 | 09:36

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В прошлом году космонавты обнаружили несколько трещин в модуле «Звезда», которые впоследствии заделали. Теперь несколько несквозных трещин нашли в первом и самом старом модуле МКС — «Заря».


Космонавты в ходе обследования российского сегмента Международной космической станции (МКС) обнаружили новые несквозные трещины. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

По его словам, трещины были обнаружены в первом и самом старом модуле станции — «Заря». «Несколько таких мест с несквозными трещинами обнаружены в модуле «Заря», — сказал он.

Соловьев считает, что со временем трещины в «Заре» начнут расползаться.
 

В начале марта замглавы Центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК «Энергия» Юрий Гидзенко сообщил о работах по ликвидации трещины длиной 22 мм и шириной 0,1 мм в российском модуле «Звезда». Позднее в NASA передали, что работы выполнены. Российский космонавт Сергей Рыжиков замазал отверстия специальным герметиком и закрыл фторопластовой пленкой.


Первую трещину в промежуточной камере «Звезды» космонавты обнаружили в октябре 2020 года. Она также была заделана в марте, однако утечка кислорода не прекратилась, хотя и уменьшилась.

В январе Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 мм, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 мм ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений — от 0,5 мм в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях. В состав российского сегмента МКС входит пять модулей: «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет» и «Наука».



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