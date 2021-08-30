На Паралимпиаде выступил осужденный за терроризм на 84 года

30 августа 2021 | 09:55

Себастьян Родригес Велозу был осужден в 1985 году, но условно-досрочно освобожден в 1994-м. После этого он выиграл 8 золотых медалей на Паралимпиадах.

На Паралимпийских играх в Токио выступил 64-летний испанский пловец Себастьян Родригес Велозу, который был осужден в 1985 году за террористическую деятельность. Он принял участие в составе смешанной эстафеты 4х50 вольным стилем (испанцы стали пятыми).



В 1980-х Родригес был членом антифашистской террористической группировки в Испании ГРАПО, леворадикальной организации марксистского толка, пишет издание Тhe Sydney Morning Herald. Более десяти лет он и его сообщники устраивала взрывы, перестрелки и нападения на военных, чиновников и бизнесменов. Родригес был причастен к убийству известного бизнесмена Рафаэля Падуры в книжном магазине в 1984 году.



Себастьян Родригес Велозу был задержан в 1985 году, его приговорили к 84 годам заключения. В тюрьме он объявил голодовку, которая продлилась 432 дня. Из-за тотального голода у него отнялись ноги, и в 1994 году Родригес вышел из тюрьмы по новому закону Испании, который разрешает условно-досрочное освобождение тяжелобольным заключенным.



Выйдя из тюрьмы, Родригес начал заниматься плаванием. Текущие Игры в Токио стали для него уже шестыми в карьере. Он участвовал ранее в Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. В общей сложности у него 8 золотых медалей Паралимпиад.