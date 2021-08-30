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На Паралимпиаде выступил осужденный за терроризм на 84 года
30 августа 2021 | 09:55
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Себастьян Родригес Велозу был осужден в 1985 году, но условно-досрочно освобожден в 1994-м. После этого он выиграл 8 золотых медалей на Паралимпиадах.
На Паралимпийских играх в Токио выступил 64-летний испанский пловец Себастьян Родригес Велозу, который был осужден в 1985 году за террористическую деятельность. Он принял участие в составе смешанной эстафеты 4х50 вольным стилем (испанцы стали пятыми).
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