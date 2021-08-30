Сюрприз с семью нулями. Байден принял решение по Украине

30 августа 2021 | 11:44

Президент США Джо Байден поручил выделить Украине до $60 млн на военную сферу. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.

Как отмечается, Байден делегировал госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить до $60 млн на оборонные расходы, услуги Минобороны, военное образование и подготовку для помощи Украине.

11 июня США утвердили второй пакет помощи Украине на $150 млн для обеспечения безопасности.

18 июня в американских СМИ появилась информация, что США якобы приостановили выделение Украине внепланового пакета военной помощи на $100 млн, который был сформирован в ответ на наращивание российской военной мощи у украинских границ весной этого года. Речь не шла о приостановке оказания Украине военной помощи.

30-31 августа президент Владимир Зеленский совершит поездку в США, во время которой встретится с Байденом в Вашингтоне.