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Сюрприз с семью нулями. Байден принял решение по Украине
30 августа 2021 | 11:44
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Президент США Джо Байден поручил выделить Украине до $60 млн на военную сферу. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.
Как отмечается, Байден делегировал госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия выделить до $60 млн на оборонные расходы, услуги Минобороны, военное образование и подготовку для помощи Украине.
11 июня США утвердили второй пакет помощи Украине на $150 млн для обеспечения безопасности.
18 июня в американских СМИ появилась информация, что США якобы приостановили выделение Украине внепланового пакета военной помощи на $100 млн, который был сформирован в ответ на наращивание российской военной мощи у украинских границ весной этого года. Речь не шла о приостановке оказания Украине военной помощи.
30-31 августа президент Владимир Зеленский совершит поездку в США, во время которой встретится с Байденом в Вашингтоне.
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