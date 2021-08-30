|
У Парижі обмежили швидкість автомобілів до 30 кілометрів на годину
30 августа 2021 | 13:08
распечатать комментарии [0] добавить в
Більшість мешканців міста схвалюють цей захід.
У Парижі з понеділка, 30 серпня, швидкість руху автотранспорту майже повсюдно обмежена до 30 кілометрів на годину.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Обмеження не поширюється лише на кільцеву дорогу (Переферік), бульвари навколо міста, а також на деякі великі авеню, наприклад - Єлисейські поля. По кільцевій можна як і раніше їздити зі швидкістю 70 км/год, а по бульварах - зі швидкістю 50 км/год на годину.
Зазначається, що таким чином мерія Парижа має намір підвищити безпеку дорожнього руху в місті та сприяти захисту екології.
Це обмеження було однією з передвиборчих обіцянок мера Парижа Ан Ідальго. На тлі пандемії ковіду Ідальго різко збільшила кількість велосипедних доріжок у столиці і одночасно скоротила кількість автомобільних парковок.
Обмеження не дуже схвалюють жителі передмість Парижа, які змушені їздити до столиці на роботу. У той же час, згідно з соцопитуванням, проведеним інститутом Ifop, 61% парижан схвалюють обмеження швидкості у французькій столиці до 30 км/ч.
Нагадаємо, у травні цього року влада Києва почала програму зі зниження швидкості руху автомобілів біля шкіл та лікарень з дозволених 50 км/год до 30 км/год.
также читайте
|
по теме
Украинский военный в одиночку “разнёс” опорный пункт боевиков на Донбассе
30. 08. 2021 | 11:46
На Донбассе, в районе проведения ООС, украинский воин в одиночку зашел на позиции противника и сам уничтожил весь личный состав опорного пункта, нарушавшего условия перемирия и обстреливавшего украинские посты. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.
Сюрприз с семью нулями. Байден принял решение по Украине
30. 08. 2021 | 11:44
Президент США Джо Байден поручил выделить Украине до $60 млн на военную сферу. Об этом сообщается на сайте Белого Дома.
На Паралимпиаде выступил осужденный за терроризм на 84 года
30. 08. 2021 | 09:55
Себастьян Родригес Велозу был осужден в 1985 году, но условно-досрочно освобожден в 1994-м. После этого он выиграл 8 золотых медалей на Паралимпиадах.
Обнаружили трещины еще в одном модуле МКС
30. 08. 2021 | 09:36
В прошлом году космонавты обнаружили несколько трещин в модуле «Звезда», которые впоследствии заделали. Теперь несколько несквозных трещин нашли в первом и самом старом модуле МКС — «Заря».
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»