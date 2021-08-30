У Парижі обмежили швидкість автомобілів до 30 кілометрів на годину

30 августа 2021 | 13:08

Більшість мешканців міста схвалюють цей захід.

У Парижі з понеділка, 30 серпня, швидкість руху автотранспорту майже повсюдно обмежена до 30 кілометрів на годину.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Обмеження не поширюється лише на кільцеву дорогу (Переферік), бульвари навколо міста, а також на деякі великі авеню, наприклад - Єлисейські поля. По кільцевій можна як і раніше їздити зі швидкістю 70 км/год, а по бульварах - зі швидкістю 50 км/год на годину.

Зазначається, що таким чином мерія Парижа має намір підвищити безпеку дорожнього руху в місті та сприяти захисту екології.

Це обмеження було однією з передвиборчих обіцянок мера Парижа Ан Ідальго. На тлі пандемії ковіду Ідальго різко збільшила кількість велосипедних доріжок у столиці і одночасно скоротила кількість автомобільних парковок.

Обмеження не дуже схвалюють жителі передмість Парижа, які змушені їздити до столиці на роботу. У той же час, згідно з соцопитуванням, проведеним інститутом Ifop, 61% парижан схвалюють обмеження швидкості у французькій столиці до 30 км/ч.

Нагадаємо, у травні цього року влада Києва почала програму зі зниження швидкості руху автомобілів біля шкіл та лікарень з дозволених 50 км/год до 30 км/год.