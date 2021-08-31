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В МПК заявили о праве украинца не фотографироваться с россиянами

31 августа 2021 | 09:49

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Причиной отказа легкоатлета Цветова от фотографии мог стать протокол COVID-19, который предусматривает совместное нахождение на верхней ступени пьедестала только если все спортсмены носят маски.


Украинский лекгоатлет Игорь Цветов имел полное право не фотографироваться с российскими спортсменами после забега на 100 метров на Паралимпиаде. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Международного паралимпийского комитета (МПК).

«Протоколы COVID-19 на Паралимпийских играх в Токио-2020 предусматривают, что спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почета во время церемонии награждения, только если они носят маски для лица. Из видеозаписи церемонии видно, что два российских спортсмена без масок. Поэтому украинский спортсмен имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета», — заявили в пресс-службе МПК.

Ранее на церемонии награждения украинский легкоатлет Игорь Цветов не подошел к россиянам, чтобы сделать традиционное совместное фото призеров после забега на 100 метров. В итоге Дмитрий Сафронов и Артем Калашян сфотографировались вдвоем.

Цветов завоевал серебро на дистанции 100 м. Победил с мировым рекордом россиянин Сафронов, третьим стал его соотечественник Калашян.

Во время Олимпиады в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, выигравшая бронзу, сделала совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене, после чего на украинскую спортсменку обрушилась волна критики в соцсетях.
 



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