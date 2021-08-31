Bloomberg узнал о планах Apple ввести сообщения и звонки вне сети

31 августа 2021 | 09:51

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Компания Apple намерена добавить в будущие модели iPhone возможность отправлять сообщения и звонить в экстренных ситуациях через спутник в зонах без покрытия сотовых сетей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, первое нововведение, связанное со спутниковой связью, получит название «Экстренное сообщение через спутник». Оно будет интегрировано в предустановленное приложение iMessage. Сообщения, переданные через спутник, будут маркироваться серым цветом, в отличие от зеленого — для стандартных SMS, и синего — для iMessage, уточняет издание.



Вторая новая функция позволит сообщать пользователям, находящимся вне зоны покрытия сотовой связи, о крупных чрезвычайных ситуациях, например — авиакатастрофы или кораблекрушения, пишет Bloomberg.



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