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Гетманцев пообещал обязать таксистов устанавливать кассовые аппараты
01 сентября 2021 | 10:18
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Таким образом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики хочет бороться с теневым рынком в этой сфере
Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутаты из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил о работе над законопроектом, который обяжет устанавливать кассовые аппараты в такси.
Об этом парламентарий заявил в интервью "Украинским Новостям".
"Мы сейчас проводим рабочие группы по этому законопроекту. Депутат от "Слуги народа" Юлия Диденко занимается этим направлением. Мы должны обязать каждого таксиста иметь программный РРО, который не составляет труда установить на телефон. Это может быть индивидуальная занятость или работа со службами такси. Нам в обоих случаях важно, чтобы, с одной стороны, регистрация таксиста и учет его деятельности были простыми (например, через портал "Дія"), но при этом все осуществлялось "в белую", — подчеркнул нардеп.
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