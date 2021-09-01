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24-летнюю инстаграмщицу назначили советницей министра
01 сентября 2021 | 10:26
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Инстаграм-инфлюенсера Анну Сергееву назначили советником министра соцполитики. Сергеева назначена советником на общественных началах.
Руководителя благотворительного фонда "Благотворці" и инфлюенсера с более чем 100 тысячами подписчиков в Инстаграме Анну Сергееву назначили советником министра социальной политики Марины Лазебной.
Сергеева назначена советником министра на общественных началах. Известно, что уже был проведен ряд встреч с представителями министерства для обсуждений дальнейшей работы, однако подробности о распределении зон ответственности пока отсутствуют.
Анна Сергеева — журналист, юрист и искусствовед по образованию. Ее профессиональный профиль связан с предоставлением маркетинговых услуг в социальных сетях.
Три года она была волонтером и меценатом украинских благотворительных фондов различной направленности. В текущее время назначенный советник преподает в КНУ им. Тараса Шевченко в Институте журналистики на кафедре прессы.
В социальных сетях не указана дата рождения, однако публикация в Instagram за октябрь 2020 года свидетельствует, что советнице министра всего 24 года.
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