Украина: зима отменяется

01 сентября 2021 | 10:29

В Украине глобальное потепление происходит ощутимо: ежегодно летний период увеличивается, а зимний сокращается, рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

Украина относится к тем странам, в которых глобальное потепление происходит довольно ощутимо, а теплый летний период ежегодно увеличивается в среднем на 10-15 дней. Если эта тенденция сохранится, то через 20-25 лет в стране может вообще не быть зимы.

Об этом рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в интервью Парламент.ua.

По его словам, среднегодовая температура в Украине за последние несколько лет увеличилась на 1,6-1,7 градуса по Цельсию, а это ощутимое потепление.

"Кроме того, ежегодно в среднем на 10-15 дней увеличивается теплый летний период, а зимний сокращается. Если все так и будет продолжаться, то не исключено, что через 20-25 лет зимы в Украине вообще не будет", — заявил он.

В то же время из-за благоприятных погодных условий, которые были во время посевной, в 2021 году в Украине будет самый крупный урожай в новейшей истории. В частности, ожидается хороший урожай кукурузы и озимых культур, заявил Кульбида. При этом он отметил, что глобальное потепление несет угрозу для аграрного сектора, но современные технологии позволят избежать негативных последствий.