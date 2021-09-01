Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд

01 сентября 2021 | 10:57

З України хочуть зробити цифровий, інфраструктурний та аграрний хаб.

Президент Володимир Зеленський під час візиту в США взяв участь у презентації плану трансформації України. За його словами, він передбачає понад 80 проектів загальною вартістю 277 млрд доларів.

Про це повідомляється на сайті президента.

Зеленський заявив, що у цьому плані закладено "чітке бачення, якою має стати Україна через п'ять-десять років". Згідно з уявленнями президента та його команди, Україна повинна стати "безпековим форпостом, цифровим, інфраструктурним та аграрним хабом".

Зеленський сказав, що документ може стати інструментом для розвитку стратегічного партнерства України зі США.

"Закладені в плані понад 80 проектів – це амбітні проекти на загальну суму 277 мільярдів доларів. Вони передбачають фінансування коштом державного бюджету України, а також залучення програм міжнародної допомоги, кредитів, інвестицій", – сказав він.

Президент висловив сподівання, що американські партнери активно долучаться до реалізації цього амбітного плану.

Нагадаємо, що Зеленський прилетів до США 31 серпня для переговорів з президентом США Джо Байденом.

Він уже встиг провести зустріч з міністром оборони США, міністром економіки США, керівником NASA, президентом групи Світового банку.

За участю президента було підписано кілька документів, зокрема меморандум з Westinghouse про будівництво нових атомних блоків в Україні.