В Сети появилось видео транспортировки неизвестного летательного аппарата компании Lockheed Martin 23 сентября 2021 | 11:28 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в



Концепт истребителя шестого поколения или другого летательного аппарата, разрабатываемого Lockheed Martin, был замечен возле испытательного комплекса американской компании. Снятое видео уже разошлось по соцсетям и вызвало оживленное обсуждение.





Публикация ролика и скриншотов видео в Twitter вызвало живой интерес, было предложено несколько вариантов, что это за объект, вплоть до того, что Lockheed Martin испытывала фюзеляж разрабатываемого Northrop Grumman беспилотника X-47B, поскольку очертания довольно похожи. Основная масса комментирующих теряется в догадках.



Один из пользователей Сети утверждает, показывал данное видео генералу Марку Милли - председателю Комитета начальников штабов ВС США. Как подчеркивается, генерал ничего не смог ответить про данный объект.



Между тем было установлено, что видео заснято на одном из испытательных объектов компании Lockheed Martin, а точнее - испытательном полигоне радиолокационной сигнатуры Skunk Works в Хелендейле, расположенном в пустыне Мохаве недалеко от штаб-квартиры компании. Как утверждает издание The Drive, данный полигон играл ключевую роль в разработке американских самолетов-невидимок с начала 80-х годов.



Высказывается предположение, что это может быть один из макетов прототипов самолета шестого поколения, разрабатываемого в рамках программы NGAD (Next-Generation Air Dominance). Весной этого года сообщалось, что облик самолета окончательно не определен, но это не мешает компаниям разрабатывать и даже демонстрировать различные концепты.

Концепт NGAD от Lockheed Martin



В самой компании никак не комментируют появившиеся снимки. Концепт истребителя шестого поколения или другого летательного аппарата, разрабатываемого Lockheed Martin, был замечен возле испытательного комплекса американской компании. Снятое видео уже разошлось по соцсетям и вызвало оживленное обсуждение.Публикация ролика и скриншотов видео в Twitter вызвало живой интерес, было предложено несколько вариантов, что это за объект, вплоть до того, что Lockheed Martin испытывала фюзеляж разрабатываемого Northrop Grumman беспилотника X-47B, поскольку очертания довольно похожи. Основная масса комментирующих теряется в догадках.Один из пользователей Сети утверждает, показывал данное видео генералу Марку Милли - председателю Комитета начальников штабов ВС США. Как подчеркивается, генерал ничего не смог ответить про данный объект.Между тем было установлено, что видео заснято на одном из испытательных объектов компании Lockheed Martin, а точнее - испытательном полигоне радиолокационной сигнатуры Skunk Works в Хелендейле, расположенном в пустыне Мохаве недалеко от штаб-квартиры компании. Как утверждает издание The Drive, данный полигон играл ключевую роль в разработке американских самолетов-невидимок с начала 80-х годов.Высказывается предположение, что это может быть один из макетов прототипов самолета шестого поколения, разрабатываемого в рамках программы NGAD (Next-Generation Air Dominance). Весной этого года сообщалось, что облик самолета окончательно не определен, но это не мешает компаниям разрабатывать и даже демонстрировать различные концепты.В самой компании никак не комментируют появившиеся снимки.



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